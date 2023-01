Deutschen Handballern glückt WM-Generalprobe gegen Island

Deutschlands Handball-Nationalmannschaft holt sich bei der WM-Generalprobe viel Selbstvertrauen für die am Mittwoch beginnende Endrunde in Polen und Schweden.

Ein brandgefährlicher Spielmacher, ein bärenstarker Torwart - und stabile Nerven: Deutschlands Handballer haben ihre Generalprobe bestanden. Sie zeigten Spielfreude, Teamwork und Leidenschaft und starten nun mit Rückenwind in ihre Weltmeisterschafts-Mission. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte den EM-Sechsten Island im zweiten Härtetest binnen 24 Stunden mit 33:31 (19:14) und sammelte fünf Tage vor ihrem Turnierauftakt wertvolles Selbstvertrauen.

Überragende Akteure am Sonntag waren Juri Knorr und Andreas Wolff. Der 22 Jahre alte Mittelmann Knorr avancierte mit 13 Toren zum besten deutschen Werfer und riss die Zuschauer in Hannover mit seinem spektakulären Spiel von den Sitzen. Sie standen fast die gesamten letzten zehn Minuten der Partie, klatschten und feuerten das Team in der spannenden Schlussphase an. Wie schon am Vortag zog Knorrt gekonnt die Fäden. Der 22-Jährige von den Rhein-Neckar Löwen war kaum zu stellen und erwies sich bei den Siebenmetern als sicherer Vollstrecker.

Der zweite Anzug sitzt noch nicht so gut beim DHB-Team

Zudem zeigte sich Keeper Wolff mit etlichen Paraden durchaus schon in WM-Form. Kurz vor der Pause parierte der 31-Jährige einen Siebenmeter. Und als es in der Crunchtime drauf ankam, drehte der Europameister von 2016 auf - und wehrte kurz vor Schluss spektakulär in einer wichtigen Eins-gegen-Eins-Situation ab.

Sorgen bereitet hingegen der „zweite Anzug“. Denn wie schon bei der 30:31-Niederlage tags zuvor in Bremen verlor Deutschland auch am Sonntag nach deutlicher Führung zwischenzeitlich den Faden. Als Bundestrainer Gislason zur Halbzeit durchwechselte und auch Wolff vom Feld nahm, brauchten die Isländer gerade einmal zehn Minuten, um den Spielstand auszugleichen. Am Sonnabend hatte Trainer Gislason gesagt: „Was ärgerlich ist: Wir verschenken ein eigentlich gewonnenes Spiel. Man hat gesehen, dass der zweite Anzug noch nicht so sitzt.“ Doch vor allem Knorr und Wolff sowie der junge Julian Köster brachten das deutsche Team am Sonntag in der Schlussphase wieder auf Kurs.

Sorgen gibt es auch um Routinier Kai Häfner. Der Linkshänder humpelte in der Schlussphase vom Feld. Häfner hatte sich bei einer Angriffsaktion verletzt und wurde anschließend hinter der deutschen Bank liegend behandelt.

Durch den verdienten Erfolg am Sonntag bog die Auswahl des Deutschen Handballbundes mit positiver Energie auf die letzten Meter ihrer Turnier-Vorbereitung ein. Die 10.043 Fans in der ausverkauften ZAG Arena in Hannover verabschiedeten die Mannschaft mit stehenden Ovationen, der forsche Auftritt der international noch recht unerfahrenen Mannschaft um Kapitän Johannes Golla gibt Anlass für Optimismus.

„Wir haben alle haben Bock, dass das Turnier endlich losgeht“, hatte Knorr vor dem Anpfiff der Generalprobe gegen den WM-„Geheimfavoriten“ (O-Ton Gislason) gesagt - und seinen Worten Taten folgen lassen. Der Mittelmann erwies sich am Sonntag von Beginn als Dreh- und Angelpunkt des deutschen Spiels und glänzte sowohl als umsichtiger Takt- und Passgeber als auch als sicherer Torschütze. Allein im ersten Abschnitt traf Knorr neun Mal.

Deutschlands erste WM-Partie am Freitag gegen Katar

Die kommenden Tage verbringen Golla und Co. für den letzten Feinschliff in der Sportschule Barsinghausen. Am Donnerstag geht es für die deutsche Mannschaft dann per Charterflieger in den Vorrundenspielort Kattowitz, wo tags darauf der Auftakt des WM-Abenteuers gegen Asienmeister Katar (Freitag/18 Uhr/ZDF) steigt. Weitere Gegner im Kampf um die Hauptrunde sind Serbien am 15. Januar sowie Algerien am 17. Januar.

Schon im ersten Test am Samstag hatte das deutsche Team lange Zeit seine WM-Tauglichkeit unter Beweis gestellt. Bis zur 23:17-Führung spielte vor allem Knorr groß auf, ehe Gislason einige Wechsel vornahm und Island in den Schlussminuten noch vorbeizog. „Der zweite Anzug sitzt noch nicht“, hatte Gislason danach moniert und die Niederlage als „lehrreich“ bezeichnet.