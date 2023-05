Nationalmannschaft gegen Polen live in der ARD

Die ARD überträgt das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Polen. Wie der Sender mitteilte, wird die Begegnung am 16. Juni ab 20.45 Uhr...

Berlin -Die ARD überträgt das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Polen. Wie der Sender mitteilte, wird die Begegnung am 16. Juni ab 20.45 Uhr aus Warschau live im Ersten und in der Mediathek gezeigt.

Esther Sedlaczek moderiert das Spiel aus der polnischen Hauptstadt. Unterstützung bekommt sie von ARD-Experte Bastian Schweinsteiger, der beim bislang letzten Spiel der deutschen Elf gegen Polen bei der EM 2016 noch im Kader der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gestanden hatte. Kommentiert wird das Spiel von Tom Bartels.

Zuvor wird auch das Jubiläums- und Benefizspiel des Nationalteams gegen die Ukraine ebenfalls live im Free-TV übertragen. Das ZDF zeigt das 1000. Länderspiel in der Geschichte der DFB-Auswahl am 12. Juni aus Bremen. Die Begegnung gegen Kolumbien am 20. Juni aus Gelsenkirchen ist bei RTL zu sehen.