Nawrath, Horn und Fratzscher kämpfen um letztes WM-Ticket

Lenzerheide -Die Biathleten Philipp Nawrath, Philipp Horn und Lucas Fratzscher kämpfen bei der Europameisterschaft im schweizerischen Lenzerheide in dieser Woche um das letzte Ticket für die Heim-WM in Oberhof.

Alle drei Skijäger gehören zum Aufgebot für die Titelkämpfe, die am Mittwoch mit den Einzelrennen beginnen, wie der Deutsche Skiverband mitteilte. Bis Sonntag stehen danach noch Sprints, Verfolgungsrennen und Mixed-Wettbewerbe auf dem Programm.

Der Bayer Nawrath sowie die Thüringer Horn und Fratzscher konnten die interne WM-Norm im Weltcup - einmal Top Acht oder zweimal Top 15 - bis kurz vor den Titelkämpfen in Thüringen (8. bis 19. Februar) nicht erfüllen. Bundestrainer Mark Kirchner will am Rennsteig aber sechs Athleten zur Verfügung haben. „Man hat dann einen 1:1-Vergleich und danach werden wir entscheiden, wen wir als Sechsten noch dazu nehmen könnten, auch außerhalb der Norm“, hatte Kirchner der Deutschen Presse-Agentur zuletzt in Antholz gesagt. Sicher qualifiziert sind Benedikt Doll, Roman Rees, Johannes Kühn, David Zobel und Justus Strelow.

Zum EM-Kader zählt bei den Frauen auch Ex-Weltmeisterin Vanessa Hinz, die allerdings kaum noch WM-Chancen hat. In Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt, Sophia Schneider, Anna Weidel, Franziska Preuß und Janina Hettich-Walz haben bereits sechs Frauen die Norm erreicht. Zudem drängte sich Hanna Kebinger in Antholz mit einer halben Norm und einer starken Staffel-Vorstellung auf. Auch die 25-jährige Bayerin startet in der Schweiz und könnte auch in Oberhof dabei sein, sollte eine Teamkollegin ausfallen.