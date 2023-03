NBA: 35 Punkte der Wagners zu wenig für Magic Insgesamt 35 Punkte von Franz und Moritz Wagner haben den Orlando Magic nicht zu einem Sieg in der NBA gereicht. Das 124:129 gegen die Utah Jazz war die drit... dpa

Franz Wagner (r) von den Orlando Magic zieht an Kelly Olynyk von den Utah Jazz vorbei. John Raoux/AP

Orlando -Insgesamt 35 Punkte von Franz und Moritz Wagner haben den Orlando Magic nicht zu einem Sieg in der NBA gereicht. Das 124:129 gegen die Utah Jazz war die dritte Pleite in Serie in der besten Basketball-Liga der Welt.