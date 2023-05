NBA: Boston gelingt dramatischer Ausgleich gegen Miami

Miami -Rekordmeister Boston Celtics hat seine Chancen auf den Einzug in die Finalrunde der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit einem dramatischen Sieg am Leben erhalten.

Im sechsten Spiel der Finalserie der Eastern Conference gewannen die Celtics in letzter Sekunde mit 104:103 bei Miami Heat und schafften durch den dritten Sieg in Serie den Ausgleich zum 3:3. Die Entscheidung fällt im siebten und letzten Spiel am Montagabend in Boston.

Miami sah kurz vor Schluss bereits wie der sichere Sieger aus und stand unmittelbar vor dem Einzug in die Finals, ehe Bostons Derrick White mit einem Buzzer Beater der entscheidende Korb gelang. Dem 17-maligen Champion winkt nun eine historische Leistung. Sollte Boston auch das siebte Spiel für sich entscheiden, wäre das Team von der Ostküste das erste in der Geschichte der NBA, das einen 0:3-Rückstand in den Playoffs noch dreht.

Jayson Tatum war mit 31 Punkten der beste Werfer der Celtics, zudem steuerte er zwölf Rebounds bei. Aufseiten Miamis stach einmal mehr Jimmy Butler mit 24 Zählern, elf Rebounds und acht Assists heraus.

Der Gegner für Boston oder Miami in der Finalserie steht bereits seit fast einer Woche fest. Im Duell um die Krone der Western Conference gelang den Denver Nuggets ein sogenannter „Sweep“, also ein glattes 4:0, gegen die Los Angeles Lakers um den deutschen Nationalspieler Dennis Schröder.