NBA: Knicks erreichen Viertelfinale - Aus für Milwaukee Isaiah Hartenstein und die New York Knicks erreichen die zweite Runde der NBA-Playoffs. Hauptrundensieger Milwaukee Bucks ist hingegen bereits ausgeschieden.... dpa

Isaiah Hartenstein (r) erreichte mit den New York Knicks die nächste Runde. Phil Long/AP/dpa

Cleveland -Die New York Knicks mit Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein haben erstmals seit 2013 das Playoff-Viertelfinale in der nordamerikanischen Profiliga NBA erreicht. Die Knicks gewannen am Mittwochabend bei den Cleveland Cavaliers mit 106:95 und entschieden die Best-of-Seven-Serie vorzeitig mit 4:1 für sich.