NBA: Lakers weiter auf Kurs: Sieg gegen New Orleans Ohne ihren verletzten Superstar LeBron James kommen die Lakers ihrem Ziel der Playoff-Teilnahme näher. Weniger gut lief der Abend für die Wagner-Brüder. Die ... dpa

Lakers-Superstar LeBron James feuert sein Team von der Bank aus an. Matthew Hinton/AP/dpa

New Orleans -Die Los Angeles Lakers haben das wichtige Auswärtsspiel gegen die New Orleans Pelicans gewonnen und ihre Position im Kampf um die Playoffs in der US-Basketballliga NBA weiter verbessert.