NBA-Playoffs: Knicks gehen in Führung - Denver souverän Die New York Knicks sind in der ersten Runde der NBA-Playoffs wieder in Führung gegangen. Das Basketball-Team um den deutschen Center Isaiah Hartenstein sieg... dpa

New York -Die New York Knicks sind in der ersten Runde der NBA-Playoffs wieder in Führung gegangen. Das Basketball-Team um den deutschen Center Isaiah Hartenstein siegte zu Hause mit 99:79 (45:32) gegen die Cleveland Cavaliers.