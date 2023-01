LeBron James knackt 38.000-Punkte-Meilenstein: Der beste Basketballer der Geschichte?

Die NBA-Partie zwischen den Los Angeles Lakers und den Philadelphia 76ers ist noch keine sieben Minuten alt. Der Spielmacher der Lakers, Russel Westbrook, passt den Ball auf den zentral stehenden Starspieler seiner Truppe: auf LeBron James. Sein Sprungwurf aus der Mitteldistanz geht problemlos durchs Netz, der NBA-Allstar hat nun 38.000 Punkte auf seinem Konto. Ist es für den 38-Jährigen nur ein weiterer Meilenstein auf dem Weg, der beste Spieler der Basketballgeschichte zu werden?

Schon zu James’ Schulzeiten prognostizierten viele eine glorreiche Karriere, das Magazin Sports Illustrated nannte ihn, während James noch die Schulbank drückte, „The Chosen One“, den Auserwählten. Die vierjährige Universitätsausbildung ließ er sausen, stattdessen ging es sofort in den berüchtigten NBA-Draft. Ein Schritt, den sich nur die wenigsten Elitespieler der amerikanischen Oberschulen trauen. Sieben Jahre ging James zunächst für seinen Heimatverein, die Cleveland Cavaliers, auf Korbjagd. Der große Titel blieb ihm jedoch verwehrt.

Den ersten Ring gab es erst auf seiner nächsten Station mit den Miami Heat. Mit Dwayne Wade und Chris Bosh bildete James die „Big Three“ und erreichte in vier Jahren vier Finalteilnahmen. Am Ende sprangen zwei NBA-Meisterschaften heraus, dazu jedoch auch eine bittere Finalniederlage gegen Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks (2:4).

Dirk Nowitzki (r.) kämpft gegen LeBron James (l.) um den Rebound. Camera 4/imago

Der in Akron, Ohio, geborene James wollte sich jedoch – im Unterschied zu Michael Jordan oder Kobe Bryant – bei verschiedenen NBA-Teams ein Denkmal setzen. So entschied er sich, zurück zu den „Cavs“ zu wechseln und die bisher erste Meisterschaft nach Cleveland zu holen, sowie 2020 mit den Los Angeles Lakers während der Hochphase der Corona-Pandemie seinen vierten Ring zu ergattern. Wer im Anschluss jedoch dachte, die Karriere des vielleicht besten Basketballspielers des 21. Jahrhunderts würde sich dem Ende zuneigen, irrte.

Zwar waren die Lakers nicht mehr in die Nähe der Finalspiele gekommen, ein Schnitt zwischen 25 und 27 Punkten pro Partie überraschte dann doch auch die kühnsten LeBron-Fanatiker. Der 38-Jährige ist nämlich erst der zweite Basketballspieler der NBA, der die Marke von 38.000 Punkten knackte. Allzeitrekordhalter Kareem Abdul-Jabbar ist somit nur noch 363 Zähler entfernt. Lange Zeit galt der Punkterekord als unerreichbar. Weder ein Larry Bird noch Michael Jordan oder Kobe Bryant kamen auch nur in die Nähe der 38.387 Karrierepunkte. Gemessen am bisherigen Schnitt von James wären es noch 13 Spiele, bis auch diese Marke gebrochen wird.