Der Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat in der NBA eine neue sportliche Heimat gefunden. Damit verlässt er Los Angeles nach nur einem Jahr wieder.

Der Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat in der NBA eine neue sportliche Heimat gefunden. Der gebürtige Braunschweiger, der in der abgelaufenen Saison für die Los Angeles Lakers auf dem Feld stand, schließt sich zur neuen Spielzeit den Toronto Raptors an. Das bestätigte Schröders Agent Mark Bartelstein dem amerikanischen Fernsehsender ESPN, demnach einigten sich Schröder und die Kanadier auf einen Zweijahresvertrag über 26 Millionen Dollar (24 Millionen Euro).

Schröder nimmt bei den Raptors den Platz von Fred VanVleet ein, der für drei Jahre und 130 Millionen Dollar (120 Millionen Euro) bei den Houston Rockets unterschreiben wird. Damit hat Schröder gute Chancen, zukünftig die erste Wahl für die Starting Five zu sein. Der mit 2,6 Millionen Dollar dotierte und damit für NBA-Verhältnisse recht „kleine“ Einjahresvertrag des Point Guards bei den Lakers war ausgelaufen.

Mit den Kaliforniern war 29-jährige Schröder in der vergangenen Saison im Play-off-Halbfinale am späteren NBA-Champion Denver Nuggets gescheitert. Bei seinem zweiten Engagement bei L.A. hatte Schröder mit durchschnittlich 12,6 Punkten und 4,5 Assists eine ordentliche Saison absolviert.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Für Schröder, dessen Wechsel erst im Laufe der kommenden Woche offiziell werden kann, sind die Raptors nach den Atlanta Hawks, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers, Boston Celtics und Houston Rockets der sechste NBA-Klub seiner Laufbahn. Offiziell dürfen seit dem Abend des 30. Juni vertraglose NBA-Spieler und Klubs verhandeln. Neue Verträge können ab dem 6. Juli unterzeichnet werden.

Zu Beginn der Verhandlungsphase der Free Agency stimmte außerdem Kyrie Irving einem Verbleib bei den Dallas Mavericks zu. Der neue Vertrag des umstrittenen Superstars, der im vergangenen Winter von den Brooklyn Nets zu den Mavs transferiert worden war, soll Medienberichten zufolge über drei Jahre laufen und 126 Millionen Dollar (115 Millionen Euro) umfassen.

Die beiden größten Verträge, die am ersten Tag durchsickerten, sind jeweils über 200 Millionen Dollar wert: Desmond Bane bleibt für fünf Jahre und 207 Millionen Dollar (190 Millionen Euro) bei den Memphis Grizzlies, Tyrese Haliburton einigte sich mit den Indiana Pacers auf fünf weitere Jahre, die ihm bis zu 260 Millionen (239 Millionen Euro) einbringen.