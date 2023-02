NBA-Talent-Turnier: Franz Wagner verpasst Titelverteidigung

Salt Lake City -Basketball-Nationalspieler Franz Wagner hat die Titelverteidigung bei der sogenannten „Rising Stars Challenge„ der nordamerikanischen Basketballliga NBA verpasst.

Wagner verlor mit seinem vom ehemaligen NBA-Spieler Deron Williams betreuten Team bereits im Halbfinale des Mini-Turniers im Rahmen des All-Star-Wochenendes in Salt Lake City.

Das „Team Deron„ musste sich in dem bis 40 Punkten ausgespielten Halbfinale dem späteren Turniersieger „Team Pau„ mit 25:40 geschlagen geben. Wagner blieb dabei ohne Punkte und verfehlte jeden seiner drei Wurfversuche aus dem Feld. Beim 25:20-Finalsieg von „Team Pau„ gegen „Team Jaso„ wurde Jose Alvarado von den New Orleans Pelicans zum wertvollsten Spieler gekürt.

Bei der „Rising Stars Challenge„ treten die vielversprechendsten Talente, die ihre erste oder zweite Saison in der NBA absolvieren, gegeneinander an. Seit 1994 wird dieses Format beim NBA All-Star-Wochenende ausgetragen. Vor Wagner hatten davor dessen Bruder Moritz Wagner (2020), Dennis Schröder (2015) und Dirk Nowitzki (2000) daran teilgenommen. In der vergangenen Saison gewann Wagner mit seinem Team das Turnier.

Der Höhepunkt des alljährlichen All-Star-Wochenendes der nordamerikanischen Profiliga ist das Show-Spiel der besten Basketballer am Sonntag (Ortszeit).