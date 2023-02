Negativlauf beendet: Alba Berlin siegt in Belgrad Alba Berlin hat seine Talfahrt in der Euroleague gestoppt und nach zuletzt sechs Pleiten in Serie wieder ein Erfolgserlebnis feiern dürfen. Am Freitagabend s... dpa

Berlin -Alba Berlin hat seine Talfahrt in der Euroleague gestoppt und nach zuletzt sechs Pleiten in Serie wieder ein Erfolgserlebnis feiern dürfen. Am Freitagabend siegte der Basketball-Bundesligist dank eines starken letzten Viertels beim serbischen Spitzenclub Roter Stern Belgrad mit 87:72 (39:44). Trotzdem bleibt Alba Tabellenschlusslicht. Beste Berliner Werfer waren der überragende Maodo Lo mit 24 und Louis Olinde mit 13 Punkten.