Netzhopper Westphal: Verlieren bei Fehlern Selbstvertrauen Der Zittersieg gegen Haching in der Volleyball-Bundesliga stellt die Netzhoppers nur bedingt zufrieden. Ein Ex-Nationalspieler nennt die Gründe. dpa

Bestensee -Die Saison in der Volleyball-Bundesliga verläuft für die Netzhoppers KW-Bestensee bisher enttäuschend. Selbst der 3:2-Heimsieg gegen den TSV Haching München am Sonntag deckte Schwächen auf. „Wir sind eine gute Mannschaft - definitiv“, sagte Außenangreifer Dirk Westphal danach, „aber uns fehlt die Akzeptanz der eigenen Fehler. Dadurch kommt sofort Unruhe rein in unser Spiel.“