Netzhoppers: „Aufgeben ist keine Option“ Der Frust bei den Netzhoppers über den Saisonstart ist groß. Doch die Brandenburger geben sich kämpferisch. dpa

Bestensee -Die Netzhoppers KW-Bestensee hadern mit ihrem bisher schwachen Abschneiden in dieser Saison in der Volleyball-Bundesliga. In der Tabelle hängt die Mannschaft mit nur vier Punkten aus fünf Spielen auf Platz sieben fest. „Aufgeben ist doch auch keine Option“, bringt Teammanagerin Britta Wersinger die düstere Stimmung im Verein nach dem erwartbaren 0:3 (20:25, 22:25, 22:25) am Samstag beim Rekordmeister und Champions-League-Teilnehmer VfB Friedrichshafen zum Ausdruck.