Netzhoppers beklagen fehlende Konstanz in ihrem Spiel

Bestensee -Die Netzhoppers KW-Bestensee kommen in der Volleyball-Bundesliga einfach nicht voran. „Wir hatten Probleme reinzufinden ins Spiel, weil wir in Aufschlag und Annahme nicht konstant genug waren“, beschrieb Außenangreifer Theo Timmermann die offenkundigsten Schwächen seiner Mannschaft bei der 1:3 (22:25, 27:29, 25:22, 21:25)-Niederlage bei den Volleys Herrsching am Freitagabend. Was dem 26-Jährigen aber Hoffnung gibt für den weiteren Saisonverlauf: „Wir haben uns danach reingekämpft ins Spiel.“