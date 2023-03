Netzhoppers bleiben kämpferisch: „Hungrig auf mehr“ Die Netzhoppers KW-Bestensee bleiben auch nach der Niederlage zum Playoff-Auftakt kämpferisch. „Ich will die Saison nicht am Sonntag beenden. Ich will weiter... dpa

Lüneburg -Die Netzhoppers KW-Bestensee bleiben auch nach der Niederlage zum Playoff-Auftakt kämpferisch. „Ich will die Saison nicht am Sonntag beenden. Ich will weiterspielen. Ich bin hungrig auf mehr Volleyball“, sagte Trainer Tomasz Wasilkowski am Sonntag einen Tag nach dem 1:3 (14:25, 14:25, 25:21, 22:25) bei der SVG Lüneburg. In der Viertelfinal-Serie im Modus Best-of-three muss das Team nun am 2. April in Bestensee das zweite Spiel gewinnen, um eine entscheidende dritte Partie zu erzwingen.