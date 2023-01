Netzhoppers bleibt optimistisch: „Geht in richtige Richtung“ Die Netzhoppers KW-Bestensee schöpfen trotz der elften Niederlage nach 14 Spielen Hoffnung auf einen besseren Verlauf in der Volleyball-Bundesliga. „Es geht ... dpa

Bestensee -Die Netzhoppers KW-Bestensee schöpfen trotz der elften Niederlage nach 14 Spielen Hoffnung auf einen besseren Verlauf in der Volleyball-Bundesliga. „Es geht dennoch in die richtige Richtung bei uns. Es klingt vielleicht blöd nach einer Niederlage, aber wir haben in Lüneburg unseren leichten Aufwärtstrend bestätigt“, sagte Angreifer Dirk Westphal der Deutschen Presse Agentur nach dem 1:3 (19:25, 17:25, 25:22, 21:25) bei der SVG Lüneburg am Mittwoch.