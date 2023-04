Netzhoppers-Insolvenzantrag: „Traurig und enttäuschend“ Trainer Tomasz Wasilkowski hat sich nach dem Bekanntwerden des Insolvenzantrags von Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee extrem besorgt gezeigt. ... dpa

ARCHIV - Spieler kämpfen am Netz um den Ball. Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Bestensee -Trainer Tomasz Wasilkowski hat sich nach dem Bekanntwerden des Insolvenzantrags von Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee extrem besorgt gezeigt. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll“, sagte der 39-Jährige dem „Tagesspiegel“ am Mittwoch. „Ich muss balancieren zwischen der Wahrheit und dem, was ich sagen darf. Die Situation ist traurig und enttäuschend.“ Er habe kaum Informationen, sagte er. „Wir haben so viele Fragen und ich weiß nicht, wer uns die beantworten kann.“