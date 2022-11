Netzhoppers leiden unter Verletzungssorgen Personalprobleme machen dem Volleyball-Bundesligisten Netzhoppers KW-Bestensee vor dem Spiel am Samstag (20.00 Uhr) beim VfB Friedrichshafen schwer zu schaff... dpa

Bestensee -Personalprobleme machen dem Volleyball-Bundesligisten Netzhoppers KW-Bestensee vor dem Spiel am Samstag (20.00 Uhr) beim VfB Friedrichshafen schwer zu schaffen. Zuspieler Byron Keturakis ist im Training umgeknickt, sein Einsatz ist unwahrscheinlich. Drei weitere Spieler der Brandenburger sind angeschlagen. „Wir haben in dieser Saison so viel Verletzungspech wie noch nie“, klagte Teammanagerin Britta Wersinger. Die Folge: Mit nur vier Punkten aus den ersten vier Saisonspielen liegen die Netzhoppers deutlich unter dem erwarteten Limit.