Netzhoppers rechnen in Düren mit „hochmotiviertem Gegner“

Bestensee -Die Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee möchten ihren Fehlstart in die neue Bundesliga-Saison schnell ausbügeln. Nach der unerwarteten 2:3-Heimniederlage zum Auftakt gegen die Grizzlys Giesen treffen die Brandenburger am 2. Spieltag am Samstag (20.00 Uhr) allerdings bei den SWD powervolleys Düren auf einen der Meisterschaftsanwärter. „Wir rechnen mit einem engagierten und hochmotivierten Gegner, meint Mannschaftskapitän Dirk Westphal.