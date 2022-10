Netzhoppers scheitern beim Bounce-House-Cup im Halbfinale Die Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee haben beim Bounce House Cup in Hildesheim den Einzug ins Endspiel verpasst. Im Halbfinale des dreitägigen Vorbe... Karsten Doneck dpa

Hildesheim -Die Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee haben beim Bounce House Cup in Hildesheim den Einzug ins Endspiel verpasst. Im Halbfinale des dreitägigen Vorbereitungsturniers mit allen acht Bundesligaclubs unterlagen die Brandenburger dem Vizemeister VfB Friedrichshafen am Samstag trotz eines couragierten Auftritts mit 1:3 (28:26, 27:29, 19:25, 15:25). Im Spiel um Platz drei trifft die Mannschaft von Trainer Tomasz Wasilkowski am Sonntag (17.00 Uhr) auf den Verlierer der Partie Berlin Volleys gegen SVG Lüneburg.