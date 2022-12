Netzhoppers sinnen in Giesen auf Revanche Zweimal schon haben die Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee in dieser Saison gegen die Grizzlys Giesen verloren: erst in der Bundesliga (2:3), dann im ... dpa

Bestensee -Zweimal schon haben die Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee in dieser Saison gegen die Grizzlys Giesen verloren: erst in der Bundesliga (2:3), dann im Pokal-Viertelfinale (1:3). „Aller guten Dinge sind drei“, gibt sich Teammanagerin Britta Wersinger dennoch optimistisch vor dem erneuten Aufeinandertreffen beider Mannschaften zum Rückrunden-Auftakt in der Bundesliga am Sonntag (15.00 Uhr).