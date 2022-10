Netzhoppers starten „mit viel Selbstvertrauen“ Ihr Ziel für den Saisonstart haben die Netzhoppers KW-Bestensee klar definiert. „Wir gehen mit viel Selbstvertrauen in die Partie und wollen die drei Punkte ... dpa

Bestensee -Ihr Ziel für den Saisonstart haben die Netzhoppers KW-Bestensee klar definiert. „Wir gehen mit viel Selbstvertrauen in die Partie und wollen die drei Punkte einsammeln“, sagte Außenangreifer Dirk Westphal vor dem ersten Spieltag der Volleyball-Bundesliga. Auftaktgegner an diesem (17.30 Uhr) sind die Grizzlys Giesen, gespielt wird in Bestensee.