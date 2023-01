Netzhoppers treffen auf Herrsching: „Keine leichte Aufgabe“ Zu ihrem letzten Hauptrunden-Heimspiel in der Volleyball-Bundesliga empfangen die Netzhoppers KW-Bestensee am Samstag (17.30 Uhr) die Volleys Herrsching. „Da... dpa

ARCHIV - Für die Netzhoppers geht es gegen Herrsching. a/Illustration Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Bestensee -Zu ihrem letzten Hauptrunden-Heimspiel in der Volleyball-Bundesliga empfangen die Netzhoppers KW-Bestensee am Samstag (17.30 Uhr) die Volleys Herrsching. „Das ist keine leichte Aufgabe für uns. Es geht dabei aber auch darum, unseren Spielstil zu festigen“, sagte Außenangreifer Dirk Westphal. Das Team vom Ammersee hat sich in der Tabelle als Sechster inzwischen stattliche 13 Punkte Vorsprung vor den Netzhoppers auf Rang sieben erarbeitet.