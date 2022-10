Netzhoppers treffen im Pokal auf alte Bekannte

Bestensee -Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee muss in der ersten Runde des deutschen Volleyball-Pokals zum PSV Neustrelitz reisen. Der Zweitligist aus der Residenzstadt hatte sich am Wochenende beim Endturnier des Regionalverbandes Nord mit Siegen gegen den Eimsbütteler TV (3:0) sowie gegen Gastgeber SV Warnemünde (3:1) für die erste Hauptrunde des Wettbewerbs qualifiziert. Das Spiel gegen die Netzhoppers findet am 5. oder 6. November statt.

Bei den Neustrelitzern, aktuell Tabellendritter der 2. Bundesliga Gruppe Nord, treffen die Netzhoppers auf alte Bekannte. In Paul Sprung, Maximilian Auste und Johannes Mönnich zählen dort gleich drei Akteure zum Kader, die in der Vergangenheit auch schon für den Club aus Königs Wusterhausen in der Bundesliga gespielt haben.

In der vergangenen Saison waren die Netzhoppers gleich in der ersten Pokalrunde mit 1:3 am späteren Cupgewinner VfB Friedrichshafen gescheitert, nachdem sie im Jahr zuvor mit dem Erreichen des Pokalfinales in Mannheim (0:3 gegen Frankfurt) den bisher größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte gefeiert hatten.