Netzhoppers überraschen als Dritter beim Bounce House Cup Die Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee haben den Bounce House Cup in Hildesheim überraschend als Dritte beendet. Die Brandenburger gewannen am Sonntag... dpa

Bestensees Dirk Westphal (r) schmettert am Block Frankfurts Facundo Imhoff vorbei. Uwe Anspach/dpa/Archiv

Hildesheim -Die Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee haben den Bounce House Cup in Hildesheim überraschend als Dritte beendet. Die Brandenburger gewannen am Sonntag das Spiel um Platz drei gegen die SVG Lüneburg mit 3:1 (16:25, 35:33, 25:23, 25:18). Das dreitägige Turnier, an dem alle acht Bundesligaclubs teilnahmen, diente als letzte Vorbereitung auf den Bundesligastart am kommenden Wochenende, bei dem die Netzhoppers am Samstag die Grizzlys Giesen empfangen.