Netzhoppers überraschen beim Bounce House Cup Die Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee haben zum Auftakt des Bounce House Cups in Hildesheim für eine große Überraschung gesorgt. Bei dem dreitägigen ... dpa

Hildesheim -Die Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee haben zum Auftakt des Bounce House Cups in Hildesheim für eine große Überraschung gesorgt. Bei dem dreitägigen Turnier mit allen acht Bundesligisten bezwang das Team von Trainer Tomasz Wasilkowski die klar favorisierten SWD powervolleys Düren am Freitag mit 3:1 (25:22, 19:25, 25:19, 25:20). Im Halbfinale treffen die Brandenburger am Samstag (17.00 Uhr) auf den VfB Friedrichshafen.