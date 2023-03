Netzhoppers verlieren erstes Playoff-Spiel bei Lüneburg Die Netzhoppers KW-Bestensee haben das erste Playoff-Viertelfinale beim Tabellenzweiten SVG Lüneburg verloren und stehen vor dem Aus. Der Außenseiter verlor ... dpa

ARCHIV - Volleybälle liegen in einer Halle. a/Symbolbild Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Lüneburg -Die Netzhoppers KW-Bestensee haben das erste Playoff-Viertelfinale beim Tabellenzweiten SVG Lüneburg verloren und stehen vor dem Aus. Der Außenseiter verlor am Samstag in der LKH Arena 1:3 (14:25, 14:25, 25:21, 22:25). In der Serie im Modus Best-of-three muss das Team von Trainer Tomasz Wasilkowski nun am 2. April in Bestensee das zweite Spiel gewinnen, um eine entscheidende dritte Partie zu erzwingen. Ansonsten wäre die Saison für die Netzhoppers, nach der Zwischenrunde Tabellensiebter, beendet.