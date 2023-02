Netzhoppers verlieren in der Zwischenrunde gegen Giesen Die Netzhoppers KW-Bestensee sind mit einer Heimniederlage in die Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga gestartet. Der als eine Art Neuanfang gedachte Auft... dpa

Bestensee -Die Netzhoppers KW-Bestensee sind mit einer Heimniederlage in die Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga gestartet. Der als eine Art Neuanfang gedachte Auftakt ging gegen die Grizzlys Giesen am Samstag mit 0:3 (20:25, 22:25, 18:25) in der Landkost Arena verloren. In der Runde der Plätze fünf bis neun sind noch die Volleys Herrsching, der TSV Haching München und der VC Olympia Berlin vertreten.