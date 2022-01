Berlin - Huch, jetzt sind sie schon wieder außer Atem, die Fußball-Bosse. Denn: Corona ist da. Ach? War niemals weg? Und jetzt auch noch Omikron. Wie? Die Zwischen-den-Jahren-Fliegerei der Kicker nach Dubai, auf die Malediven, heim nach Polen, in die Niederlande oder sonst wohin hat das Risiko erhöht. Mmmh, dumm geflogen, äh, gelaufen. Nach den Coronatests zum Trainingsauftakt der Fußball-Bundesligaklubs am Wochenende ploppten am Montag etwa bei RB Leipzig neue Positivtests auf. Mehr als ein Dutzend Fußballklubs sind betroffen.