Berlin - Geschüttelt und nicht gerührt gibt es seit wenigen Tagen wieder im Kino, geschüttelt und motiviert bei Alba Berlin seit dem 23. September regelmäßig in der Arena am Ostbahnhof. Während Daniel Craig derzeit zum letzten Mal den James Bond auf der Leinwand gibt, heißt der Hauptdarsteller im Vorfeld der Spiele des deutschen Basketballmeisters Louis Olinde. Beherzt greift der gebürtige Hamburger da in den Katakomben vor dem Einlaufen der Mannschaft zu, schnappt sich einen Mitspieler und brüllt ihm sein lautes „Is this all we got“ motivierend ins Gesicht. Bei der Besetzung dieser Nebenrolle gilt stets das Zufallsprinzip, niemand ist sicher. „Ich habe am Anfang der Saison erst mal die Neuen genommen, mache das aber ansonsten nach Gefühl. Da gucke ich, dass jeder mal drankommt und sich keiner ausgeschlossen fühlt“, erzählt er und lächelt.

Louis Olinde reißt Leute auf dem Feld gerne mit

Motivator, der Anpeitscher vor dem Spiel, wollte er nicht werden. Als er im Sommer des vergangenen Jahres aus Bamberg nach Berlin kam, musste diese Rolle aber plötzlich neu vergeben werden, nachdem sein Vorgänger Kenneth Ogbe den vereinstechnisch umgekehrten Weg genommen hatte. Ein Casting dafür gab es teamintern nicht, sondern „mir wurde das dann vor meinem ersten Spiel aufgetragen“, erzählt der Flügelspieler. „Energie zu bringen, macht mir Spaß. Leute auf dem Feld mitzureißen, ist etwas, das ich gut kann. Ich bin mir da für nichts zu schade. So lange es uns den Kick gibt, kann es auch auf dem Videowürfel laufen, wie ich ausraste.“ Ein neuer Sommer brachte in diesem Jahr wieder eine freie Rolle, die besetzt werden muss. Nach dem Abgang von Kapitän Niels Giffey benötigt Alba Berlin einen neuen sportlichen Anführer.

Perspektiv soll erneut Louis Olinde das entstandene Vakuum schließen. Diesmal weiß er, dass er das nicht von gestern auf heute einfach so füllen kann. Denn: Anführer wird man nicht, in diese Rolle muss man reinwachsen. „Sportlich gesehen ist ein Platz, eine Rolle frei geworden, die auf meiner Position ist und meinem Spiel ähnelt. Da will ich natürlich die Chance ergreifen und den nächsten Schritt machen“, sagt der 23-Jährige. Eine weitere Parallele, denn auch Niels Giffey war 23, als er 2014 von der University of Connecticut in seine Heimatstadt Berlin zurückkehrte.

Damals war noch nicht daran zu denken, dass er sieben Jahre später als Gesicht des Teams zwei deutsche Meisterschaften und zwei BBL-Pokale gewinnen und mehrere Endspiele um weitere Titel mit Alba Berlin erreichen würde. Vom fast ausschließlich eindimensionalen Schützen hatte sich der Berliner in sieben Jahren zu einem gefragten Allrounder entwickelt, der auf mehreren Positionen einsetzbar ist. „Was er für den Verein war und ist, das schafft man nicht einfach so in einer Saison. Das klappt nicht, dass man auf einmal der nächste Niels Giffey ist“, sagt Louis Olinde und wirkt im Gespräch keineswegs so, als würde er diese Rolle nicht annehmen wollen.

Grundsätzlich sieht er es als Herausforderung, möchte „Schritt für Schritt in diese Rolle reinwachsen“. Ein erstes Jahr in Berlin hat er bereits hinter sich gebracht. Auch an der Seite von Niels Giffey, „habe ich die Abläufe kennengelernt und fühle mich natürlich immer wohler hier im Verein, im Team und weiß, wie alles funktioniert“. Das hat ihm mehr Selbstbewusstsein gegeben, was wiederum zur Folge hatte, „dass man nicht jedem bewusst macht, dass man jetzt das machen möchte, was Niels bis zum Sommer getan hat“, sagt er, „sondern man merkt, wie man immer mehr Vertrauen der Mitspieler bekommt. Man spielt besser und arbeitet natürlich auch im Sommer an seinen basketballerischen Schwächen.“

Im Sommer an den Schwachpunkten gearbeitet

Offensichtliche Schwachpunkte waren in der vergangenen Saison sein noch wackliger Distanzwurf, aber auch das Ballhandling am Körper. An beiden Sachen hat er im Sommer gearbeitet, sich darüber hinaus auch nach einem Jahr des sozialen Stillstands in Berlin besser eingelebt. „Gefühlt habe ich zwei erste Jahre in Berlin. Letztes Jahr hatte ich komplett mit dem Team und dieses Jahr ist es das erste Mal, wo man nach dem Spiel auch mal was essen gehen, sich eine Ausstellung anschauen und Fans in der Halle miterleben kann“, erzählt er.

Aus seinem ersten Jahr, das sportliche Höhen und Tiefen mit sich brachte, hat er die richtigen Lehren gezogen, weiß wie wichtig es auch bei Rückschlägen ist, „positiv zu bleiben und sich daran zu erinnern, dass es auch schon mal besser lief und man nicht in dieses Loch reinfallen darf“. Es sind Erkenntnisse wie diese, die Louis Olinde auf dem Weg zu einem sportlichen Anführer gewinnen wird.