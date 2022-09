Neuendorf: Können Zulauf bei Mädchen nicht auffangen

Düsseldorf -Der Boom im Frauen- und Mädchenfußball stellt den Deutschen Fußball-Bund vor ungeahnte Probleme.

„Wir registrieren nach der EM einen Zulauf bei Mädchen und Frauen, aber wir können ihn gar nicht auffangen“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf auf dem Sportbusinesskongress SpoBis.

„Wir haben einfach zu wenig Plätze und Kapazitäten, um die Flut an Neuanmeldungen zu bedienen“, erklärte Neuendorf: „Deshalb haben wir die Situation, dass Kinder und Jugendliche - gerade in Ballungsräumen - abgewiesen werden.“ Dann müsse man sich aber „nicht wundern, wenn man irgendwann Probleme in der Spitze bekommt“, sagte Neuendorf: „Deshalb ist das Thema Infrastruktur ein großes, dass wir angehen und mit der Politik besprechen müssen.“