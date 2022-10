Neuer arbeitet an Rückkehr: Fangübungen und Weitschüsse Kapitän Manuel Neuer arbeitet weiter an seinem Comeback beim FC Bayern München. Der 36 Jahre alte Fußball-Nationaltorhüter, der wegen einer schmerzhaften Pre... dpa

München -Kapitän Manuel Neuer arbeitet weiter an seinem Comeback beim FC Bayern München. Der 36 Jahre alte Fußball-Nationaltorhüter, der wegen einer schmerzhaften Prellung am Schultergelenk aktuell pausiert, absolvierte auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße ein paar Übungen.