Neuer Berlin-Volleys-Trainer Banks: „Will dem Team meinen Stempel aufdrücken“

Ein-Tages-Besuch von Joel Banks in Berlin. Es ist das zweite Mal, dass der neue BR-Volleys-Trainer im Horst-Korber-Zentrum auftaucht, wo die Volleyballer trainieren. Jedenfalls diejenigen, die nicht mit ihren Nationalteams bei der EM gespielt haben oder ab Sonnabend bei den olympischen Qualifikationsturnieren in Brasilien oder Japan antreten.

Zum Trainingsauftakt der BR Volleys am 10. August waren nur vier der 13 Profis da, seit Mitte September sind es fünf, seit dieser Woche acht, am 27. Oktober beginnt die neue Saison. Doch nicht nur Johannes Tille, Ruben Schott, Marek Sotola, Saso Stalekar und Jiri Hänninen stoßen erst in zwei Wochen nach dem Ende ihrer Olympia-Qualifikationsturniere zum Berliner Team. Auch Banks ist als Coach von Finnland den Sommer über unterwegs. Wie tickt der neue Trainer? Und wie löst er das Dilemma, in seiner Abwesenheit ein Team zu trainieren, das nur zum Teil anwesend ist?

Herr Banks, Sie sind in Portsmouth geboren. Man hört, Sie trinken täglich acht, neun Tassen Tee. Was ist sonst sehr britisch an Ihnen?



Ich bin nicht sicher, ob es täglich so viele Tassen sind, aber ich trinke sehr gerne Tee, das stimmt. Ich bin stolz auf meine britische Herkunft, aber ich lebe seit 1998 in Belgien und habe seit einigen Jahren die belgische Nationalität. Ich bin sehr europäisch in dem Sinn, dass ich mit einer Niederländerin verheiratet bin und wir die meiste Zeit unseres Lebens in Belgien gewohnt haben. Wegen meines Jobs war ich an vielen Ecken der Welt. Jetzt bin ich in Deutschland. Und finnischer Nationalcoach. Eigentlich fühle ich mich multikulturell, multinational.

Zur Person Joel Banks, 48, verheiratet, zwei Kinder, ist in Großbritannien aufgewachsen und lebt in Belgien. Die BR Volleys verkündeten gleichzeitig mit dem Abschied des bisherigen Trainers Cedric Enard im März die Verpflichtung des früheren Volleyball-Profis. Banks, der zuletzt Greenyard Maaseik in Belgien und Skra Belchatow in Polen trainierte, startet mit dem deutschen Meister aus Berlin am 27. Oktober in die neue Bundesliga-Saison.

Wie kommt es, dass sich jemand im Mutterland des Fußballs entscheidet, Volleyballer zu werden?



Als Zwölf-, Dreizehnjähriger habe ich Basketball geliebt. Aber an meiner Schule gab es kein Basketballteam, nur ein Volleyballteam. Ein Lehrer versuchte mich zu überzeugen, zum Volleyball zu kommen. Ich war erst nicht so begeistert, doch dann hat mich der Volleyballvirus angesteckt.

Sie waren Zuspieler des britischen Nationalteams?



Ich war immer unter den ersten zwei, drei Zuspielern – kein Starter. Aber ich war froh, dieses höchste Level erreicht zu haben. Ich war in den späten 90er-Jahren Volleyballprofi in Belgien. Ich stellte fest, dass ich vielleicht kein Topspieler bin, aber dass ich das Spiel liebe und die Arbeit im Volleyball-Umfeld. Das Trainerkonzept gefällt mir. Es bedeutet, mit anderen Menschen zu arbeiten und ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Das kann ich als Trainer besser, als ich es ja als Spieler konnte.

Wie sieht Ihr Plan als Trainer aus?



Erst einmal ist es eine große Ehre, von einem so fantastischen Klub wie den BR Volleys gefragt zu werden. Ich habe ein paar Mal gegen Berlin gecoacht. Ich kenne meinen Vorgänger Cedric Enard und viele Volleyballer, die hier gespielt haben. Alles, was ich über Berlin gehört habe, war superpositiv. Dazu ist Berlin eine charismatische Kulturstadt. Als die Anfrage kam, dachte ich: Ja, bitte, ich möchte nach Berlin. Ich möchte dem Team hier meinen Stempel aufdrücken. Ich möchte, dass das Team mein Team wird. Gleichzeitig ist mein Ego nicht größer als die Mannschaft, die hier großartige Erfolge erzielt hat. Cedric hat mit Manager Kaweh Niroomand alles sehr gut aufgestellt. Wir haben Glück, dass es diese Saison keine großen Spielerabgänge gibt. Trotzdem wird der Saisonbeginn schwierig.

Was verstehen Sie unter Stempelaufdrücken?



Meinen Kommunikationsstil, meine Art, mit jedem einzelnen Spieler herauszufinden, wie ich ihm helfen kann, die beste Version seiner selbst zu werden, ihn mit seiner jeweiligen Aufgabe ins Team zu integrieren. Einige meiner Stärken werden diese Saison getestet werden, denn es gibt kaum Vorbereitungszeit. Wir haben mit vier Spielern begonnen. Bis nach den olympischen Qualifikationsturnieren Mitte Oktober trainieren nicht alle zusammen. Ich komme erst am 10. Oktober nach Berlin. Bis dahin kann ich Markus Steuerwald und Alexandre Leal nur aus der Ferne helfen.

BR-Volleys-Coach Banks erhält Trainingsvideos aus Berlin

Konnten Sie während der EM Anfang September einen Blick auf die BR-Volleys-Spieler in ihren jeweiligen Teams werfen?



Mein Fokus lag auf Finnland, wo ich Jiri Hänninen als neuen Berliner Außenangreifer dabeihabe. Aber an freien Tagen habe ich auch Spiele der anderen gesehen: Hannes Tille und Ruben Schott mit Deutschland, Marek Sotola mit Tschechien. Saso Stalekar hat bei Slowenien nicht viel gespielt, aber Tim Carlé hat für Frankreich jede Partie gemacht, sehr, sehr gut gespielt, auf sich aufmerksam gemacht.

Derzeit leitet der Co-Trainer Markus Steuerwald die Einheiten in Berlin. Auch er ist neu bei den BR Volleys. Wie tauschen Sie sich aus?



Auch wenn ich nicht anwesend bin, bin ich erreichbar. Ich sagte: „Schreibt mir, ich antworte.“ Markus ist sehr kompetent, er hat viel Unterstützung von Alexandre, unserem Scout, der auch als Assistenztrainer arbeiten kann. Markus nimmt die Trainingseinheiten auf Video auf und schickt sie mir. Wir tauschen uns aus, ich sage, was ich sehe, was gut ist, was zu ändern ist. Wir haben im Vorfeld einen großen Ablaufplan gemacht. Die Zusammenarbeit ist sehr gesund.



Interview: Karin Bühler