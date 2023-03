Neuer Investor, aber nur ein Punkt: Hertha 1:1 gegen Mainz Hertha BSC ist gegen Mainz fast eine Stunde die bessere Mannschaft. Doch für einen Sieg reicht das nicht. Die Verkündung des neuen Investoren-Deals wird von ... Arne Richter , dpa

Berlin -Erst ein neuer Investoren-Deal, dann aber nur ein Punkt: Hertha BSC hat den dritten Heimsieg in Serie verpasst und steckt weiter tief im Abstiegskampf. Durch das 1:1 (1:0) beendeten die Berliner am Samstag die Erfolgssträhne des FSV Mainz 05, der zuletzt in der Fußball-Bundesliga viermal gewinnen konnte. Doch glücklich machte das Remis die Hertha nicht.