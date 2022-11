Neues Stadion bis 2030: Hertha-Präsident zieht erste Bilanz Hertha-Präsident Bernstein fühlt sich im Amt angekommen. Auf der Mitgliederversammlung zeichnete er die Aufgaben der Zukunft auf. dpa

ARCHIV - Hertha-Präsident Kay Bernstein. Britta Pedersen/dpa/Archivbild

Berlin (dpa) – -Kay Bernstein hat auf seiner ersten Mitgliederversammlung als Präsident von Fußball-Bundesligist Hertha BSC eine erste Bilanz nach 140 Tagen Regentschaft gezogen. „Es fühlt sich an wie 360 Tage, wenn ich wahrnehme, was alles passiert ist“, sagte der 42-Jährige in der Messehalle 22 am Funkturm am Sonntag, „ich möchte mich bedanken, weil ich überall mit offenen Armen empfangen worden bin.“