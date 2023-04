Neunter Sieg in Serie: St. Pauli besiegt auch Regensburg

Hamburg (dpa) - -Der FC St. Pauli hat seinen Siegeszug durch die 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt.

Am Samstag feierten die Hamburger mit dem hart erarbeiten 1:0 (1:0) über Jahn Regensburg den neunten Erfolg in Serie. Damit stellte St. Pauli die Zweitliga-Bestmarke von Hannover 96 sowie der Stuttgarter Kickers ein und verbesserte sich in der Tabelle auf Platz vier. Vor 29.235 Zuschauern am Millerntor profitierten die Gastgeber von einem Eigentor des Regensburgers Prince Owusu in der 23. Minute.

Die Hanseaten taten sich gegen die kompakt stehenden Gäste zunächst schwer. Erst langsam erarbeitete St. Pauli sich ein Übergewicht und ging verdient in Führung. Einen hoch abgewehrten Freistoß von Marcel Hartel drückte Owusu unglücklich ins eigene Tor. Kurz vor der Pause (42.) vergaben Manolis Saliakas und Jackson Irivine eine Doppelchance gegen den stark parierenden Jahn-Keeper Jonas Urbig.

Regensburg versteckte sich keineswegs. Die Oberpfälzer suchten immer wieder spielerische Lösungen und traten nicht wie ein Team auf, das in akuter Abstiegsgefahr schwebt. Die besten Gelegenheiten hatten Sarpreet Singh (54.) und Blendi Idrizi (73.). Hamburgs Schlussmann Nikola Vasilj, der sich vor der Idrizi-Gelegenheit einen fast folgenreichen Ballverlust geleistet hatte, war aber auf dem Posten.