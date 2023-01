Neustart: Hertha will an Jahresabschluss anknüpfen Hertha BSC will trotz der langen Winterpause die Leistungen vom Jahresabschluss beim Neustart der Fußball-Bundesliga überbieten. „Es hat gut getan, wie wir m... dpa

Berlin (dpa) – -Hertha BSC will trotz der langen Winterpause die Leistungen vom Jahresabschluss beim Neustart der Fußball-Bundesliga überbieten. „Es hat gut getan, wie wir mit dem Sieg über Köln aus dem Jahr rausgegangen sind. Daran wollen wir jetzt anknüpfen“, sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz bei der Pressekonferenz am Donnerstag zum Gastspiel beim VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Bochum weist als Vorletzter mit 13 Zählern einen Punkt weniger auf als der Tabellen-15. aus Berlin und könnte Hertha mit einem Sieg überholen.