Neustart in San Jose: Sturm hofft auf „Leadership-Rolle“ Nach dem Gewinn des Stanley Cups wechselte der Deutsche zu einem Team, dem in der NHL wenig zugetraut wird. Bei den Sharks will er nun mehr Verantwortung übe... dpa

San Jose/Berlin -Eishockey-Profi Nico Sturm ist bereit für die nächste Aufgabe. Nachdem der gebürtige Augsburger Ende Juni mit der Colorado Avalanche den Stanley Cup in der National Hockey League (NHL) gewann, will er bei seinem neuen Team San Jose Sharks künftig mehr Verantwortung übernehmen. „Ich gehe jetzt in mein viertes Jahr Profi-Eishockey, von daher will ich natürlich auch den nächsten Schritt in Richtung einer Leadership-Rolle machen“, sagte Sturm vor dem Testspiel der Sharks bei den Eisbären Berlin, das am Dienstagabend in der Arena am Ostbahnhof ausgetragen wird (20.00 Uhr, live bei ProSieben Maxx).