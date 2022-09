Neuzugang bei Turbine Potsdam: Aniwaa verstärkt Abwehr

Potsdam -Vor dem Pflichtspielstart mit dem Pokalspiel bei Viktoria Berlin (Sonntag, 16.00 Uhr) hat sich Turbine Potsdam mit der Abwehrspielerin Louisa Aniwaa verstärkt. Die 19-Jährige ist aktuelle U20-Nationalspielerin Ghanas und kam zuletzt bei der U20-Weltmeisterschaft in Costa Rica in allen drei Vorrundenspielen ihres Heimatlandes zum Einsatz.

Für die Potsdamerinnen stand sie am Sonntag beim Test gegen RB Leipzig (2:1) erstmals für 30 Minuten in der Innenverteidigung auf dem Platz. „Ich freue mich sehr hier in Potsdam zu sein und für den 1. FFC Turbine Potsdam in der Bundesliga spielen zu dürfen“, sagt Aniwaa in einer Vereinsmitteilung, „es ist für mich das erste Mal, dass ich bei einem Verein im Ausland spiele und ich freue mich sehr darauf.“

In ihrer Heimat war Aniwaa zuletzt beim Police Ladies FC am Ball. Über die Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht. Louisa Aniwaa ist bereits der 16. Neuzugang für das neuformierte Turbine-Team von Trainer Sebastian Middeke. Im Gegenzug haben 14 Spielerinnen im Sommer den Frauenfußball-Bundesligisten verlassen