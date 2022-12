NFL: Brady-Team bleibt auf Playoff-Kurs Das Football-Team der Tampa Bay Buccaneers hat an Weihnachten einen wichtigen Sieg in der NFL eingefahren. Das Team um Quarterback Tom Brady siegte dank eine... dpa

Buccaneers-Quarterback Tom Brady führte Tampa Bay zum Sieg gegen die Arizona Cardinals. Darryl Webb/AP/dpa

Glendale -Das Football-Team der Tampa Bay Buccaneers hat an Weihnachten einen wichtigen Sieg in der NFL eingefahren. Das Team um Quarterback Tom Brady siegte dank eines Field Goals in der Verlängerung 19:16 bei den Arizona Cardinals.