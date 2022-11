NFL: Dallas siegt an Thanksgiving - St. Brown mit Touchdown Die Dallas Cowboys haben ihr Heimspiel am Thanksgiving-Feiertag in den USA gewonnen. Mit einem 28:20-Erfolg gegen die New York Giants schoben sich die Cowboy... dpa

Ein Touchdown von Amon-Ra St. Brown (r) reichte den Lions gegen die Bills nicht. Paul Sancya/AP/dpa

Dallas (dpa) - -Die Dallas Cowboys haben ihr Heimspiel am Thanksgiving-Feiertag in den USA gewonnen. Mit einem 28:20-Erfolg gegen die New York Giants schoben sich die Cowboys in der NFC-East-Division der National Football League auf den zweiten Platz.