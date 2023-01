NFL trägt 2023 zwei Spiele in Deutschland aus Im November gab die NFL ihr Debüt in München. Nun sollen in der kommenden Saison gleich zwei Spiele in Deutschland stattfinden. dpa

Berlin -Nach der Premiere in München plant die National Football League (NFL) 2023 zwei Saisonspiele in Deutschland auszutragen. Wie die NFL bekannt gab, werden die Kansas City Chiefs und die New England Patriots ihr Deutschland-Debüt geben.