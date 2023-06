NFL verhängt lange Sperren gegen wettende Football-Profis

Drei Football-Profis werden die komplette kommende Saison in der NFL verpassen, weil sie auf Spiele der US-Liga gewettet haben.

New York -Drei Football-Profis werden die komplette kommende Saison in der NFL verpassen, weil sie auf Spiele der US-Liga gewettet haben.

Wie die NFL mitteilte, sperrte sie Isaiah Rodgers und Rashod Berry von den Indianapolis Colts sowie den derzeit nicht unter Vertrag stehenden Demetrius Taylor bis auf Weiteres, zumindest aber für die nächste Spielzeit. Die Colts trennten sich daraufhin von Rodgers und Berry.

Nicholas Petit-Frere von den Tennessee Titans muss zumindest in den ersten sechs Spielen zuschauen, weil er auf dem Teamgelände in Sportarten jenseits der NFL gewettet habe. Mit den Sperren setzte die Liga ihren Kampf gegen unerlaubtes Wetten fort, hieß es in der Mitteilung.