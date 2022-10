NHL-Profi Sturm: Deutschland „enorm wettbewerbsfähig“ Stanley-Cup-Gewinner Nico Sturm wartet noch auf sein Debüt im Nationalteam, lobt aber die jüngsten Fortschritte im deutschen Eishockey. dpa

San Jose (dpa) – -Für Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm ist das deutsche Eishockey auf einem guten Weg: „Man sieht in den internationalen Turnieren, dass Deutschland in den letzten zehn Jahren enorm wettbewerbsfähig geworden ist“, sagte der 27 Jahre alte Augsburger in einem Video-Pressegespräch.