NHL-Profi Sturm: Deutschland ist „enorm wettbewerbsfähig" Stanley-Cup-Gewinner Nico Sturm wartet noch auf sein Debüt im Nationalteam, lobt aber die jüngsten Fortschritte im deutschen Eishockey.

San Jose/Berlin -Für Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm ist das deutsche Eishockey auf einem guten Weg: „Man sieht in den internationalen Turnieren, dass Deutschland in den letzten zehn Jahren enorm wettbewerbsfähig geworden ist“, sagte der 27 Jahre alte Augsburger am Donnerstag in einem Video-Pressegespräch. Am Dienstag wird der Angreifer nun erstmals im Profibereich in seinem Heimatland auf dem Eis stehen: Dann bestreitet er mit seinem neuen Team San Jose Sharks ein Testspiel bei den Eisbären Berlin (20.00 Uhr/ProSieben Maxx).