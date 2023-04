NHL: Seattle verbessert mit Kantersieg Playoff-Chancen Die Seattle Kraken um den deutschen Eishockey-Torhüter Philipp Grubauer haben in der NHL einen weiteren Schritt in Richtung Playoff-Teilnahme gemacht. Seattl... dpa

Seattle -Die Seattle Kraken um den deutschen Eishockey-Torhüter Philipp Grubauer haben in der NHL einen weiteren Schritt in Richtung Playoff-Teilnahme gemacht. Seattle gewann in der nordamerikanischen Eishockey-Liga deutlich mit 8:1 (2:0, 2:1, 4:0) gegen die Arizona Coyotes.