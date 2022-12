NHL: Seider feiert mit Red Wings ein fulminantes Comeback

In der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ist den Detroit Red Wings ein fulminantes Comeback gelungen. Bei den Pittsburgh Penguins siegte Detroit um ...

ARCHIV - Moritz Seider spielt in der NHL für die Detroit Red Wings. Lynne Sladky/AP/dpa

Pittsburgh -In der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ist den Detroit Red Wings ein fulminantes Comeback gelungen. Bei den Pittsburgh Penguins siegte Detroit um den deutschen Verteidiger Moritz Seider nach einem 0:4-Rückstand noch mit 5:4 in der Verlängerung.

Die Penguins erzielten all ihre Treffer im ersten Viertel und sahen gegen bis dato überforderte Red Wings wie der sichere Sieger aus. Doch jeweils zwei Tore im zweiten und dritten Viertel brachten die Gäste in die Overtime, in der Jake Walman für die Entscheidung sorgte. Moritz Seider blieb diesmal ohne Scorerpunkt.

Derweil unterlag Philipp Grubauer mit den Seattle Kraken zu Hause gegen die Calgary Flames mit 2:3. Der deutsche Torhüter wehrte zwar 41 Schüsse ab, konnte die elfte Saisonpleite allerdings nicht verhindern. Durch die Niederlage zog Calgary an Seattle in der Pacific Division vorbei.