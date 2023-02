Nicht clever genug: SC Potsdam büßt Tabellenführung ein Schon ein Punkt für zwei gewonnene Sätze hätte den Volleyballerinnen des SC Potsdam gereicht, um als Tabellenführer in die letzten vier Spiele der Bundesliga... dpa

ARCHIV - Potsdams Anett Nemeth (l) in Aktion gegen Stuttgarts Eline Timmermann.

Potsdam -Schon ein Punkt für zwei gewonnene Sätze hätte den Volleyballerinnen des SC Potsdam gereicht, um als Tabellenführer in die letzten vier Spiele der Bundesliga-Hauptrunde zu gehen. Doch das Gipfeltreffen beim MTV Stuttgart verlor die Mannschaft am Freitagabend mit 1:3 (25:22, 18:25, 18:25, 26:28) und musste damit den Gegner in der Tabelle vorbeiziehen lassen. „In der Annahme waren wir etwas wacklig“, erklärte SCP-Mittelblockerin Anastasia Cekulaev bei Sport1.tv den Leistungsabfall ihrer Mannschaft in den Sätzen zwei und drei.