Nicht konkurrenzfähig: Katar steht nach der Niederlage gegen Senegal vor dem Aus

Im Zusammenhang mit der katarischen Nationalmannschaft drängen sich allerlei Fragen auf, belassen wir es an dieser Stelle bei den zwei nun folgenden. Erstens: Wie kann es sein, dass diese Mannschaft in ähnlicher Besetzung bei der Asienmeisterschaft 2019 den Titel gewonnen hat? Und das mit einem 3:1 im Finale gegen Japan. Zweitens: Wie kann es sein, dass eine Mannschaft, die sich in einem höchst professionellen Umfeld in so einer Art Blase über Wochen und Monate hinweg auf die WM im eigenen Land vorbereitet hat, letztlich nicht konkurrenzfähig ist, wie ein Drittligist daherkommt und nach dem 1:3 gegen die eher bieder aufspielende Auswahl des Senegal schon nach dem zweiten Gruppenspiel vor dem Aus steht?

Ja, bei einem Sieg der Niederlande gegen Ecuador (Spiel noch nicht beendet) ist die Sache für die Elf von Trainer Félix Sánchez bereits nach der ersten Turnierwoche im Endeffekt erledigt. Was wohl weniger für die WM an sich eine Katastrophe ist, denn für die Mächtigen im Gastgeberland, die sich von dieser WM so viel versprochen hatten, vor allen Dingen positive PR.

Afif will einen Elfmeter

Auch gegen den Afrikameister sahen sich die Katarer von Beginn an in die Defensive gedrängt, wobei sie zunächst davon profitierten, dass der fast durchweg mit Europa-Legionären besetzte Afrikameister mit dieser Überlegenheit nichts anzufangen wusste. Andererseits mangelte es den Katarern selbst an Tempo, Technik und Plan, um in ersten Hälfte öfter als nur einmal gefährlich vors gegnerische Tor zu kommen. Wobei es dieses eine Mal tatsächlich in sich hatte.

In der 34. Minute war das, als Akram Afif in den Strafraum zog, zunächst den richtigen Moment für den Abschluss verpasste, dann den Kontakt zum heranstürmenden Ismaila Sarr suchte, schließlich zu Fall kam und auf einen Elfmeterpfiff hoffte. Doch Schiedsrichter Mateu Lahoz verweigerte ihm dieses Glück.

Mendy pariert zweimal glänzend

Sieben Minuten später erlaubten sich Afifs Kollegen in der Abwehr eine weitere Unachtsamkeit. Boualem Khouki versuchte sich dabei etwas unbeholfen an einem Klärungsversuch, brachte aber damit Boulaye Dia ins Spiel, der ohne große Mühe den Führungstreffer erzielen konnte.

Mohammed Muntari (l.) feiert seinen Treffer zum 1:2 mit Pedro Miguel. AFP/Kudryavtsev

Immerhin: Nach dem 2:0 durch Famara Diedhiou, der nur drei Minuten nach Wiederanpfiff nach einem Eckstoß den Ball per Kopf ins Netz gejagt hatte, zeigten die Gastgeber - begünstigt von der Nachlässigkeit der Senegalesen - eine Reaktion. Sie kamen zu Torchancen, durch Almoez Ali und Ismaeel Mohammed (61. und 69.), wobei Senegals Keeper Edouard Mendy mit zwei Paraden seine Klasse unter Beweise stellen konnte. Und schließlich gelang ihnen in der 78. Minute sogar noch der Anschlusstreffer durch Mohammed Muntari. Die Hoffnung auf eine späte Wende währte allerdings nur sechs Minuten, dann vollendete der eingewechselte Bamba Dieng einen Konter zum spielentscheidenden 3:1.